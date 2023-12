W ciemność. Star Trek - Nicholas Meyer krytycznie o filmie. Nowe produkcje do niego nie trafiają

fot. materiały prasowe

Reklama

W ciemność. Star Trek, który trafił do kin w 2013 roku, to dobrze oceniany przez fanów film z tej franczyzy. Choć ma wiele wspólnych elementów fabularnych, co Star Trek II: Gniew Khana (1982) nie jest jego remakiem. W głównych rolach wystąpili Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Leonard Nimoy i Benedict Cumberbatch.

W książce The Fifty-Year Mission: The Next 25 Years, Nicholas Meyer, reżyser filmu z 1982 roku, wyjawił, że nie ma dobrego zdania o produkcji, którą nakręcił J.J. Abrams. Choć uwielbia Benedicta Cumberbatcha ze względu na rolę w serialu Sherlock oraz Koniec defilady i uważa go za świetnego aktora, to przyznał, że nie rozumie nowych filmów.

Może po prostu brzmię jak stary piernik czy coś, ale nie wydaje mi się, żeby miało to cokolwiek wspólnego z tym, co uczyniło Star Trek tak fascynującym. Nie sądzę, że widok Spocka bez przerwy uderzającego kogoś w twarz oddaje ideę Spocka jako postaci; to po prostu wydaje się trochę głupkowate. I wiesz, Khan to Khan. Nie wiem, jak ktokolwiek inny może się w niego wcielać poza Ricardo Montalbanem.

Dodał, że po prostu nowe filmy do niego nie trafiają. Jeszcze raz powtórzył, że w pewnym sensie nie rozumie, o czym one są. Następnie wyjaśnił:

Rozumiem, o co chodzi w Star Trek II: Gniew Khana. Chodzi o przyjaźń, starość i śmierć. Rozumiem, o co chodzi w czwartej części: to ekologiczna opowieść ku przestrodze. I rozumiem o co chodzi w Star Trek VI: Wojna o pokój. Ale poza robieniem tego wszystkiego, czego ludzie oczekują od filmu Star Trek, nie rozumiem, o czym są te filmy. Myślę, że różnica między hołdem a zrzynaniem polega na tym, że w hołdzie należy coś dodać. Powinni spróbować stworzyć coś innego niż zrobienie tylko Star Trek II.

Nicholas Meyer w ostatnim czasie pełnił funkcję producenta Star Trek: Discovery. Od wielu lat nie reżyseruje filmów, ale pisze scenariusze, jak np. do serialu Medyceusze: Władcy Florencji.

fot. Paramount Pictures // Nicholas Meyer i Leonard Nimoy

Zobacz także:

Star Trek - najpotężniejsze postacie i pojedyncze byty uniwersum

24. Siedem z Dziewięciu (Star Trek: Voyager i inne produkcje) – członkini kolektywu Borgów, w przeciwieństwie do innych jego elementów obdarzona wolną wolą. Była w stanie oprzeć się atakowi samej królowej Borgów.

Star Trek - najpotężniejsze rasy uniwersum