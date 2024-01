W powietrzu - będzie 2. sezon. W końcu zapadła decyzja

fot. Apple TV+

Reklama

Platforma streamingowa Apple TV+ podjęła decyzję, że powstanie 2. sezon W powietrzu. Za sterami będą stać George Kay i Jim Field Smith. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Jako że Idris Elba grał główną rolę negocjatora, ma powróci w obsadzie. Aktor ma również być producentem.

W powietrzu - hit 2023 roku

Serial W powietrzu zanotował znakomitą popularność w 2023 roku i zebrał świetne recenzje. Główną rolę grał Idris Elba, a w obsadzie byli także Archie Panjabi, Ben Miles czy Max Beesley. Historia skupiała się na negocjatorze Samie Nelsonie, który miał za zadanie ochronić życie pasażerów porwanego samolotu lecącego do Londynu. Sam znajdował się na jego pokładzie.

Idris Elba w oświadczeniu przyznaje, że był zszokowany przytłaczającymi opiniami widzów o pierwszym sezonie, którzy byli nim bardzo zachwyceni. Dodaje takie słowa o 2. sezonie:

- To co teraz przytrafi się Samowi Nelsonowi jest ściśle tajne, ale mogę was zapewnić: napięcie znów będzie sięgać zenitu.