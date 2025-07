Fallout to był początek. Walton Goggins w komedii sci-fi, w której radiacja ożywiła meble

fot. Amazon

Mutant Mid-Century Furniture to nowa animowana komedia sci-fi z dość szaloną fabułą. Akcja przeniesie nas do 1962 roku, w którym promieniowanie z testowania broni atomowej obudziło do życia nowy nieoczekiwany gatunek: meble z połowy stulecia. Harry, pogrążony w żałobie dziesięciolatek, będzie musiał połączyć siły z mądrym fotelem i zadziorną pufą, by uratować resztę swoich przyjaciół rodem z katalogu IKEA przed żądnym władzy generałem Frankiem Holtzmanem.

W obsadzie są także Stephanie Beatriz, Tim Meadows, Andy Richter, Matt Walsh, Seth Green, Pamela Adlon, Lou Ferrigno i Clare Grant. Obecnie projekt jest w fazie produkcji. Twórcą jest Michael Skolnick. W pisaniu scenariusza pomogą mu Keegan Cotton, Jordan Lewandowski i Seth Morton.

Na pewno wiele osób szczególnie zainteresowało nazwiska Waltona Gogginsa na liście. Choć aktor ma wiele ciekawych produkcji na koncie – Nienawistna ósemka, Biały Lotos i Django to tylko kilka z nich – to niedawno podbił serca widzów występem w serialu Fallout, w którym zagrał Coopera Howarda aka Ghula. Jest to o tyle ciekawe, że tam również cofnęliśmy się w czasie do świata, na którym piętno odcisnęło promieniowanie i broń atomowa.