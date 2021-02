WandaVision, odcinek 7. - tajemnicza księga i... Al Pacino. Easter eggi i spekulacja z piekła rodem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+/Warner Bros.

7. odcinek WandaVision w końcu mówi nam więcej o zasadniczej osi fabularnej serialu MCU. Ostatecznie potwierdza on, że ekranowa Agnes to w rzeczywistości znana z komiksów Agatha Harkness, jak do tej pory przedstawiona jako główna antagonistka opowieści. Składa się jednak tak, że nawet w tym przypadku możemy mieć do czynienia z mylnym tropem - easter eggi i inne odwołania zrodziły bowiem pole do nowych, często zaskakujących spekulacji.

Według najbardziej szokującej teorii w serialu mógłby bowiem pojawić się sam... Al Pacino - szerzej piszemy o tym na końcu zestawienia. Tego typu podejrzeń jest nawet więcej; związane są one m.in. z tym, kim naprawdę są Pietro i Dottie. W najnowszej odsłonie serii od easter eggów jest tak gęsto, że tajemnicza księga z piwnicy Agathy i jej królik powinny mieć olbrzymie znaczenie dla dalszych wydarzeń.

W tym miejscu trzeba też dodać, że według niepotwierdzonych jeszcze informacji ostatnie 2 odcinki WandaVision mają trwać kolejno 47 i 61 minut, znacznie przekraczając czas trwania poprzednich epizodów. Nie jest też żadną tajemnicą, że twórcy szykują w nich spore niespodzianki...

WandaVision, odcinek 7. - easter eggi, odwołania, spekulacje

7. odcinek wykorzystuje w pełni konwencję mockumentary – sposób kamerowania i zachowania bohaterów budzą jednoznaczne skojarzenia ze „Współczesną rodziną”, natomiast wygląd i temat muzyczny czołówki przywodzą na myśl amerykańską wersję „Biura”.