WandaVision - polski zwiastun serialu od Disney+

fot. Disney+

Disney+ jeszcze nie jest obecny bezpośrednio w Polsce, co nie oznacza, że produkcje oryginalne tej platformy nie są dostępne w języku polskim lub z polskimi napisami. Biblioteka filmów i seriali w naszym języku jest już dość pokaźna. Do sieci trafił właśnie zwiastun serialu WandaVision z polskim dubbingiem. Oto jak się prezentuje:

WandaVision to jeden z pierwszych seriali aktorskich MCU zapowiedzianych przez platformę Disney+, których fabuła ściśle jest związana z kinowymi filmami. Dokładnie mówiąc to serial będzie między innymi bezpośrednim wprowadzeniem do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Wanda Maximoff i Vision żyją sobie na wyidealizowanych przedmieściach i zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest tym, co się wydaje.

Elizabeth Olsen i Paul Bettany grają główne role. W obsadzie są również Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park i Kathryn Hahn. Jac Schaeffer jest twórczynią i showrunnerką. Budżet serialu to 150 mln dolarów.

Obecnie trwają dokrętki do serialu WandaVision, więc Disney+ i Marvel Studios oficjalnej daty nie ogłosili. Nadal jednak aktualna jest informacja o premierze w 2020 roku. Podejrzewamy, że serial trafi na platformę 25 grudnia, tydzień po zakończeniu 2. sezonu The Mandalorian.