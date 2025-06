Warhammer 40,000: Henry Cavill o projekcie. Jest wybitnie trudny, a to dopiero początek zalet

fot. Games Workshop

Reklama

Warhammer 40,000 zmierza na ekran. Henry Cavill ma być gwiazdą i producentem wykonawczym projektu Amazona. Aktor znany z ról Supermana i Wiedźmina jest wielkim fanem uniwersum i entuzjastą malowania figurek, więc inni miłośnicy gry bitewnej wierzą, że wykona świetną robotę. Jednak jeśli chodzi o niego samego to zarówno spełnienie marzeń, jak i ogromna odpowiedzialność.

To spełnienie marzeń, ale różni się od czegokolwiek, co robiłem wcześniej – nigdy nie sterowałem okrętem, tylko byłem częścią załogi. To wspaniałe uczucie. Mamy do czynienia ze skomplikowanym, a przez to wymagającym IP, ale właśnie za to je kocham. Wyzwania, które towarzyszą nam w przeniesieniu tego wszystkiego na inny format, tak naprawdę oddają sprawiedliwość materiałowi źródłowemu, który jest złożony, skomplikowany i pełen niuansów – stawienie temu czoła sprawia mi ogromną przyjemność.

Warhammer 40,000 będzie ogromnym wyzwaniem

Już kiedy Games Workshop i Amazon ogłosiły powstanie projektu, Henry Cavill wydał oświadczenie na Instagramie, w którym napisał, że pracuje ciężko, by uchwycić ogrom i wspaniałość świata Warhammera. Ponoć przestudiowali wiele starych materiałów, które pozwoliły in znaleźć miejsce, z którego chcą rozpocząć przygodę w tym uniwersum, jednak na razie nie chcą zdradzić szczegółów. Czas pokaże, czy ich wizja spodoba się fanom.

Początki Warhammera 40,000 sięgają 1987 roku. Od tego czasu powstało aż dziesięć różnych edycji gry bitewnej, nie wspominając o innych produktach, takich jak gry fabularne i komputerowe, a także komiksy i książki. Uniwersum rozrosło się więc do ogromnych rozmiarów. Rzeczywiście, wyzwanie stojące przed Henrym Cavillem i Amazonem jest wybitnie trudne – skondensować cały ten świat w pojedynczej produkcji tak, by zadowolić wiernych faktów, jak i przyciągnąć nowych widzów.

Warhammer Skulls 2025 - nowe gry i zaskakujące powroty. Wśród nich Boltgun 2 i remaster Dawn of War!