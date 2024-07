fot. PLAION

Firmy Caged Element Inc. i PLAION zapowiedziały, że Warhammer 40,000: Speed Freeks zadebiutuje we wczesnym dostępie już 6 sierpnia. Tego samego dnia wystartuje również pierwszy sezon rozgrywek. W tym wszystkim jest jednak pewien haczyk: early access dostępny będzie jedynie przez ograniczony czas, podczas gdy twórcy będą przygotowywać się do "pełnej" premiery.

Warhammer 40,000: Speed Freeks - zwiastun ujawniający datę premiery

Speed Freeks to darmowa (będzie dostępna w modelu free to play z mikrotransakcjami) gra wyścigowa dla wielu graczy, którzy zasiądą za sterami uzbrojonych i niebezpiecznych pojazdów. Produkcja zaoferuje kilka trybów rozgrywki, w tym Deff Rally, w którym trzeba walczyć o kontrolę nad punktami i Kill Konvoy, gdzie drużyny ścigają się u boku Stompasów, jednocześnie walcząc z wrogami. Całość napędza silnik graficzny Unreal Engine 5.