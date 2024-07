Xbox pokazał kontroler "zaprojektowany przez Deadpoola". O wygodny chwyt zadbają... krągłe pośladki

fot. Microsoft

Reklama

Microsoft regularnie wypuszcza na rynek nowe wersje kolorystyczne swojego kontrolera. Niektóre dostępne są w sprzedaży, inne zaś mocno limitowane i można zdobyć je wyłącznie w konkursach. Teraz zaś poinformowano, że fani będą mieli okazję zdobyć wyjątkowy sprzęt inspirowany filmem Deadpool & Wolverine. Jak możemy przeczytać, "Cheeky Controller" został "zaprojektowany przez Deadpoola", a w oczy rzucają się nie tylko jego charakterystyczne kolory, ale też.. znajdujące się z tyłu pośladki. Oprócz tego do zdobycia jest również limitowany model konsoli Xbox Series X oraz stojak na kontroler.

Limitowany model konsoli Xbox Series X

Szansę na zgarnięcie tego zestawu ma jeden szczęśliwiec, a zadanie konkursowe jest banalnie proste. Wystarczy jedynie zaobserwować oficjalny profil Xbox w serwisie X i podać dalej poniższy wpis. Później nie pozostaje już nic innego, jak tylko trzymać kciuki i liczyć, że to właśnie do Was uśmiechnie się szczęście.

ROZWIŃ ▼

O ile limitowana konsola i kontroler dostępne są wyłącznie w konkursie, o tyle już widoczny w powyższej galerii stojak będzie można zdobyć także w inny sposób. Pierwsze 1000 osób, które zakupi Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core w oficjalnym sklepie Microsoftu w dniu 22 lipca, otrzyma go jako bonus do zamówienia. Niestety i w tym przypadku jest pewien haczyk, bo promocja obowiązuje wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Film Deadpool & Wolverine będzie można oglądać w kinach już od 26 lipca.