Warner Bros. będzie produkować więcej anime. Studio chce zaoferować ponad 10 tytułów rocznie

Warner Bros. Discovery znalazł nową gałąź rynku, w której chce się w przyszłości realizować. James Gibbons, prezes WBD na region Azji i Pacyfiku, ogłosił rozszerzenie inwestycji na produkcję filmów i seriali animowanych, które będą tworzone przez lokalne studio w Japonii. Do tej pory firma produkowała od pięciu do dziesięciu anime rocznie, a teraz zostanie to rozszerzone do jeszcze większej liczby tworzonych projektów.

Japońskie studio zajmujące się animacja działa od 2011 roku i od tego czasu stworzyło ponad 80 tytułów, w tym wysokiej jakości seriale i filmy anime. Wśród najpopularniejszych należą JoJo’s Bizarre Adventure, Record of Ragnarok, czy film Batman Ninja.

Gibbsons dodał, że dostrzegają popularność swoich produkcji, docierając do coraz większej widowni:

Sprzedaliśmy je stronom trzecim.. I radzą sobie bardzo dobrze. A więc widząc atrakcyjność tej kategorii, poszerzamy ją. Anime to jeden z najlepszych sposobów dotarcia do odbiorców w wieku od 18 do 30 lat, co jest niezwykle istotne. Na całym świecie, choć nie na każdym rynku, ale z pewnością w USA, niektórych częściach Europy i Ameryki Łacińskiej, mamy silną widownię anime.

Jednym z najnowszych produkcji studia jest Suicide Squad Isekai, czyli animowany serial z bohaterami Legionu Samobójców, w tym Harley Quinn, Deadshotem, czy Peacemakerem. Jak tłumaczy Gibbsons, w przyszłości możemy otrzymać jeszcze więcej anime bazujących na znanych markach:

Istnieje japońskie anime pochodzące z oryginalnych IP. Ale jest też anime, które pochodzi z innego miejsca. Przyjrzeliśmy się naszemu uniwersum DC i zapytaliśmy: „Czy możemy wziąć te postacie i wymyślić je na nowo w świecie anime”, ale nie jest to proste, ponieważ trzeba to zrobić we właściwy sposób. Aby tego dokonać i zbudować bazę fanów, musisz współpracować z odpowiednimi studiami.