Reklama
placeholder

Warner Bros. zwolniło aktora po ponad 22 latach. Twierdzi, że przez diagnozę

Greg Cipes od lat podkłada głos Bestii z Młodych Tytanów. Warner Bros. niespodziewanie go jednak zwolniło w 2025 roku. Aktor w mediach społecznościowych skomentował sytuację.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Młodzi Tytani 
młodzi tytani: akcja!
młodzi tytani 2003 Fot. Materiały prasowe
Reklama

Greg Cipes pracuje przy serialu Młodzi Tytani: Akcja! od 2013 roku, czyli imponujące dwanaście lat. Jeszcze wcześniej, bo w latach 2003-2006, użyczał głosu Bestii przy animacji Młodzi tytani. To oznacza, że z postacią jest związany od jakichś 22 lat. To naprawdę ogromny kawał czasu. 

Nic nie zwiastowało tego, że ta przygoda zakończy się w najbliższych czasie. 9. sezon Młodzi Tytani: Akcja! zadebiutował w 2025 roku i musiał okazać się sukcesem, bo Warner Bros. przedłużyło go o kolejny. Okazało się jednak, że kontynuacja ma powstać już bez Cipesa. 

Greg Cipes oskarża Warner Bros. 

Greg Cipes napisał w mediach społecznościowych, że został niesprawiedliwie zwolniony przez Warner Bros. po tym, jak publicznie podzielił się swoim stanem zdrowia, a konkretnie – diagnozą choroby Parkinsona.

Warner Brothers dosłownie zwolniło mnie w Walentynki zaraz po tym, jak publicznie podzieliłem się moją diagnozą choroby Parkinsona – zdradził Cipes. – To dla mnie jak śmierć. Tylko fani mogą przywrócić mnie do życia.

Po sieci krążą zrzuty ekrany z Instagrama, na których Cipes twierdzi, że Warner Bros. po tych wszystkich latach kazało mu trzy razy przejść przez przesłuchanie, podczas gdy całej reszcie obsady głosowej zaproponowano przedłużenie kontraktu o kolejny sezon bez niczego. Podsumował, że w takim wypadku to dyskryminacja.

Deadline twierdzi jednak, że według źródeł związanych z serialem już wcześniej planowano ponownie obsadzić Bestię w serialu Młodzi Tytani: Akcja! z powodu „różnic kreatywnych”. Co więcej, rzekomo zaproponowano Cipesowi inną obiecującą rolę w produkcji, do której ponoć nagrał już nawet kwestie.

Warto dodać, że Greg Cipes w kwietniu napisał post z okazji zwiększania świadomości na temat choroby Parkinsona, w którym podziękował studio za wsparcie:

Ogromne podziękowania dla Warner Brothers za to, że przez ponad 24 lata pozwalali mi grać i tworzyć postać Bestii. Także przy tych wszystkich wyzwaniach, związanych z moim stanem zdrowia. Czuję się świetnie! Wspólnie skierujmy światło na temat choroby Parkinsona w tym miesiącu.

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Młodzi Tytani 
młodzi tytani: akcja!
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

5,7

2013
Młodzi Tytani: Akcja!
  Oglądaj TERAZ Młodzi Tytani: Akcja! Animowany

Najnowsze

1 Deadpool
-

Deadpool nigdy by nie powstał, gdyby nie celowy sabotaż. Aktor w końcu przyznał się do winy

2 Wspaniałość Ambersonów
-

Z pomocą AI zrekonstruują usunięte 43 minuty filmu Orsona Wellesa? Kontrowersje wokół projektu

3 Superman
-
Spoilery

Zmieniono ważny szczegół w zwiastunie Peacemakera. Czy to zapowiedź Man of Tomorrow?

4 Na noże 3
-

To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

5 The Paper
-

Czy The Paper godnie zastąpi kultowe Biuro? Krytycy wydali werdykt

6 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man bez żadnego cameo postaci z MCU? Ta plotka niepokoi

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: kto odpadł z programu?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV