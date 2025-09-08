Warner Bros. zwolniło aktora po ponad 22 latach. Twierdzi, że przez diagnozę

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Greg Cipes pracuje przy serialu Młodzi Tytani: Akcja! od 2013 roku, czyli imponujące dwanaście lat. Jeszcze wcześniej, bo w latach 2003-2006, użyczał głosu Bestii przy animacji Młodzi tytani. To oznacza, że z postacią jest związany od jakichś 22 lat. To naprawdę ogromny kawał czasu.

Nic nie zwiastowało tego, że ta przygoda zakończy się w najbliższych czasie. 9. sezon Młodzi Tytani: Akcja! zadebiutował w 2025 roku i musiał okazać się sukcesem, bo Warner Bros. przedłużyło go o kolejny. Okazało się jednak, że kontynuacja ma powstać już bez Cipesa.

Greg Cipes oskarża Warner Bros.

Greg Cipes napisał w mediach społecznościowych, że został niesprawiedliwie zwolniony przez Warner Bros. po tym, jak publicznie podzielił się swoim stanem zdrowia, a konkretnie – diagnozą choroby Parkinsona.

Warner Brothers dosłownie zwolniło mnie w Walentynki zaraz po tym, jak publicznie podzieliłem się moją diagnozą choroby Parkinsona – zdradził Cipes. – To dla mnie jak śmierć. Tylko fani mogą przywrócić mnie do życia.

Po sieci krążą zrzuty ekrany z Instagrama, na których Cipes twierdzi, że Warner Bros. po tych wszystkich latach kazało mu trzy razy przejść przez przesłuchanie, podczas gdy całej reszcie obsady głosowej zaproponowano przedłużenie kontraktu o kolejny sezon bez niczego. Podsumował, że w takim wypadku to dyskryminacja.

Deadline twierdzi jednak, że według źródeł związanych z serialem już wcześniej planowano ponownie obsadzić Bestię w serialu Młodzi Tytani: Akcja! z powodu „różnic kreatywnych”. Co więcej, rzekomo zaproponowano Cipesowi inną obiecującą rolę w produkcji, do której ponoć nagrał już nawet kwestie.

Warto dodać, że Greg Cipes w kwietniu napisał post z okazji zwiększania świadomości na temat choroby Parkinsona, w którym podziękował studio za wsparcie:

Ogromne podziękowania dla Warner Brothers za to, że przez ponad 24 lata pozwalali mi grać i tworzyć postać Bestii. Także przy tych wszystkich wyzwaniach, związanych z moim stanem zdrowia. Czuję się świetnie! Wspólnie skierujmy światło na temat choroby Parkinsona w tym miesiącu.