Warner Bros. zwolniło aktora po ponad 22 latach. Twierdzi, że przez diagnozę
Greg Cipes od lat podkłada głos Bestii z Młodych Tytanów. Warner Bros. niespodziewanie go jednak zwolniło w 2025 roku. Aktor w mediach społecznościowych skomentował sytuację.
Greg Cipes pracuje przy serialu Młodzi Tytani: Akcja! od 2013 roku, czyli imponujące dwanaście lat. Jeszcze wcześniej, bo w latach 2003-2006, użyczał głosu Bestii przy animacji Młodzi tytani. To oznacza, że z postacią jest związany od jakichś 22 lat. To naprawdę ogromny kawał czasu.
Nic nie zwiastowało tego, że ta przygoda zakończy się w najbliższych czasie. 9. sezon Młodzi Tytani: Akcja! zadebiutował w 2025 roku i musiał okazać się sukcesem, bo Warner Bros. przedłużyło go o kolejny. Okazało się jednak, że kontynuacja ma powstać już bez Cipesa.
Greg Cipes oskarża Warner Bros.
Greg Cipes napisał w mediach społecznościowych, że został niesprawiedliwie zwolniony przez Warner Bros. po tym, jak publicznie podzielił się swoim stanem zdrowia, a konkretnie – diagnozą choroby Parkinsona.
Po sieci krążą zrzuty ekrany z Instagrama, na których Cipes twierdzi, że Warner Bros. po tych wszystkich latach kazało mu trzy razy przejść przez przesłuchanie, podczas gdy całej reszcie obsady głosowej zaproponowano przedłużenie kontraktu o kolejny sezon bez niczego. Podsumował, że w takim wypadku to dyskryminacja.
Deadline twierdzi jednak, że według źródeł związanych z serialem już wcześniej planowano ponownie obsadzić Bestię w serialu Młodzi Tytani: Akcja! z powodu „różnic kreatywnych”. Co więcej, rzekomo zaproponowano Cipesowi inną obiecującą rolę w produkcji, do której ponoć nagrał już nawet kwestie.
Warto dodać, że Greg Cipes w kwietniu napisał post z okazji zwiększania świadomości na temat choroby Parkinsona, w którym podziękował studio za wsparcie:
