K-popowe łowczynie demonów wracają. Oto pomysły głównych gwiazd na sequel

fot. Netflix

Film animowany K-popowe łowczynie demonów opowiada o drużynie Huntr/x, którego członkinie nie tylko tworzą grupę muzyczną, ale również bronią świat przed zagrożeniami nie z tego świata. W skład ekipy wchodzą Rumi, Mira i Zoey, którym głosu użyczają EJAE, Nuna i Rei Ami (swoją drogą, choć to fikcyjny zespół, to wokalistki występowały już na żywo z piosenkami z filmu). Teraz piosenkarki zdradziły, co same chciałaby zobaczyć w wyczekiwanym przez cały świat sequelu.

K-popowe łowczynie demonów - pomysły na sequel

EJAE, wokalistka udzielająca głosu Rumi, chciałaby zobaczyć więcej koreańskiej kultury na ekranie – „tradycyjnej historii, muzyki i jedzenia”. Trochę inny pomysł na fabułę ma Nuna, wcielająca się w Mirę. Pragnęłaby zobaczyć tytułowe k-popowe łowczynie demonów w innych lokacjach i miastach, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że produkcja odniosła globalny sukces i zbliżyła do siebie widzów z całego świata, co bardzo jej się podoba. Z kolei Rei Ami, odtwórczyni Zoey, marzy o cofnięciu się w czasie do czasów, zespół Huntr/x dopiero powstawał. „Chciałabym zobaczyć, jak dziewczyny stały się grupą” – zdradziła.

Trzeba przyznać, że trzy trochę inne wizje. Dajcie znać, która podoba się Wam najbardziej i co wy byście chcieli zobaczyć w sequelu K-popowych łowczyń demonów. Na razie scenariusz dopiero powstaje, a premiera jest zaplanowana dopiero na 2029 roku. Co nie powinno dziwić, ponieważ stworzenie dobrej jakości animacji zajmuje dużo czasu.