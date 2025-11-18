Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

K-popowe łowczynie demonów wracają. Oto pomysły głównych gwiazd na sequel

O czym będzie opowiadać fabuła K-popowych łowczyń demonów 2​? Choć dopiero trwają prace nas scenariuszem, aktorki i wokalistki wcielające się w główne bohaterki mają już kilka ciekawych pomysłów...
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  K-popowe łowczyń demonów 
3. K-popowe łowczynie demonów - 746 mln fot. Netflix
Reklama

Film animowany K-popowe łowczynie demonów opowiada o drużynie Huntr/x, którego członkinie nie tylko tworzą grupę muzyczną, ale również bronią świat przed zagrożeniami nie z tego świata. W skład ekipy wchodzą Rumi, Mira i Zoey, którym głosu użyczają EJAE, Nuna i Rei Ami (swoją drogą, choć to fikcyjny zespół, to wokalistki występowały już na żywo z piosenkami z filmu). Teraz piosenkarki zdradziły, co same chciałaby zobaczyć w wyczekiwanym przez cały świat sequelu. 

K-popowe łowczynie demonów - pomysły na sequel

EJAE, wokalistka udzielająca głosu Rumi, chciałaby zobaczyć więcej koreańskiej kultury na ekranie – „tradycyjnej historii, muzyki i jedzenia”. Trochę inny pomysł na fabułę ma Nuna, wcielająca się w Mirę. Pragnęłaby zobaczyć tytułowe k-popowe łowczynie demonów w innych lokacjach i miastach, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że produkcja odniosła globalny sukces i zbliżyła do siebie widzów z całego świata, co bardzo jej się podoba. Z kolei Rei Ami, odtwórczyni Zoey, marzy o cofnięciu się w czasie do czasów, zespół Huntr/x dopiero powstawał. „Chciałabym zobaczyć, jak dziewczyny stały się grupą” – zdradziła. 

Trzeba przyznać, że trzy trochę inne wizje. Dajcie znać, która podoba się Wam najbardziej i co wy byście chcieli zobaczyć w sequelu K-popowych łowczyń demonów. Na razie scenariusz dopiero powstaje, a premiera jest zaplanowana dopiero na 2029 roku. Co nie powinno dziwić, ponieważ stworzenie dobrej jakości animacji zajmuje dużo czasu. 

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  K-popowe łowczyń demonów 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
K-popowe łowczynie demonów
Oglądaj TERAZ K-popowe łowczynie demonów Przygodowy

Najnowsze

1 Netflix Logo
-

Współtwórca kultowego Prezydenckiego pokera robi nowy thriller dla Netflixa. To może być hit

2 Jedyna - Karolina Wydra w serialu
-

O nowym przeboju science fiction mówią wszyscy. Darmowy prezent dla fanów serialu

3 The Odyssey
-

Odyseja - ulepszone kamery IMAX zapewnią lepszy dźwięk. Christopher Nolan: "To game changer"

4 44. Wonder Woman – 183 cm (DC)
-
Plotka

Wonder Woman pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotkę o Dr. Fate

5 Frankenstein
-

Twórca Ojca chrzestnego zachwycony filmem Netflixa. Reżysera nazwał „geniuszem kina”

6 Szogun - odcinek 10
-

Szogun - Hiroyuki Sanada zapowiada więcej akcji, intryg i rodzinnych dramatów w 2. sezonie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e223

Moda na sukces

s08e06

FBI

s28e13

The Voice

s42e291

Ridiculousness

s42e296

Ridiculousness

s42e292

Ridiculousness

s42e293

Ridiculousness

s42e294

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Owen Wilson
Owen Wilson

ur. 1968, kończy 57 lat

Peta Wilson
Peta Wilson

ur. 1970, kończy 55 lat

Jake Abel
Jake Abel

ur. 1987, kończy 38 lat

Allison Tolman
Allison Tolman

ur. 1981, kończy 44 lat

Damon Wayans Jr.
Damon Wayans Jr.

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV