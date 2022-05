Warner Bros. i Discovery - nowy dyrektor chce filmy DC w kinach i serial w świecie Harry'ego Pottera

Warner Bros.

Nowy dyrektor wykonawczy spółki Warner Discovery, David Zaslav, zabrał się do roboty i wprowadza pierwsze istotne zmiany w funkcjonowaniu firmy. Artykuł w The Wall Street Journal ujawnia strategię Zaslava, która ma skupiać się na tworzeniu filmów przeznaczonych do kin, w przeciwieństwie do tych planowanych na HBO Max. Zaslav ma ambicję, aby studio Warner Bros. wypuszczało do 25 filmów rocznie (do tej pory było to około 17 filmów).

Wspominaliśmy na naszych łamach o anulowaniu filmu Wonder Twins na podstawie komiksów DC. Podobno budżet tego przedsięwzięcia miał wynosić 75 mln dolarów, co było nie do przyjęcia przez nowego dyrektora, który chce, aby budżety filmów na streaming mieściły się w granicach 35 mln dolarów. Według polityki nowego dyrektora, produkcje filmowe bazujące na komiksach DC, powinny w pierwszej kolejności trafiać do kin. To daje nadzieję, że zapowiadana Batgirl zostanie wypuszczona najpierw na dużym ekranie, a dopiero po 45 dniach trafi na streaming. Sukces Batmana dowodzi, że jest to droga, którą warto podążać.

Na ten moment jednak nie wiemy, jaki los spotka takie filmy jak Static Shock oraz solowy film o Black Canary, który miałby być spin-offem do filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn). W artykule czytamy, że wiele planowanych do tej pory projektów zostanie anulowanych.

Dodatkowo Zaslav ma plany dotyczące wykorzystania marki Harry'ego Pottera i chce spotkać się w najbliższym czasie z J.K. Rowling w celu omówienia tej kwestii. Każdy potencjalny serial telewizyjny związany z Harrym Potterem musiałby zostać wykreowany przy błogosławieństwie autorki i jej zespołu, od których zależy kreatywna aprobata nowych tworów eksplorujących własność intelektualną pisarki.