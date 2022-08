Warner Bros. zajmie się międzynarodową dystrybucją filmów MGM - co z 27. Jamesem Bondem?

Fot. Materiały prasowe

MGM ma nowego partnera w międzynarodowej dystrybucji filmów. Od tej pory Warner Bros. będzie z nimi współpracować w tym aspekcie.

MGM samo wydawało produkcje w Stanach Zjednoczonych, jednak na międzynarodowej arenie pomagało mu Universal. Na przykład No Time to Die, czyli 25 film we franczyzie Jamesa Bonda, był dystrybuowany międzynarodowo właśnie przez Universal.

MGM ogłosiło jednak, że teraz podejmą także współpracę z Warner Bros., które będzie międzynarodowym dystrybutorem większości filmów ze studia. Pierwszą taką produkcją zostanie Bones and All. Warner Bros. zajmie się także Creed III. Za to następny film z Jamesem Bondem wciąż będzie dystrybuowany przez Universal.

Choć na następną 26. część Jamesa Bonda fani będą musieli jeszcze zaczekać, podobnie jak na następcę Daniela Craiga, to produkcja wciąż podlega pod współpracę MGM/Universal. To jednak ostatni film w ich kontrakcie i 27. część agenta 007 może być już dystrybuowana przez Warner Bros..