Warner Bros. odrzuca pomysł Zacka Snydera na film o Aleksandrze Wielkim

fot. materiały promocyjne

W marcu Zack Snyder w rozmowie z naszym redaktorem naczelnym na pytanie o powrót do marki 300 zdradził, że napisał scenariusz do filmu o Aleksandrze Wielkim, który nie jest jednak związany w żaden sposób z komiksami Franka Millera. Mówił wtedy, że chciałby zrealizować ten film, by zamknąć za sobą etap greckiej historii. Oddał scenariusz do Warner Bros., ale teraz sam reżyser ujawnia, że nie dojdzie do jego realizacji.

Podczas jednego z wywiadów ponownie zdradził, że zawarł umowę z Warner Bros. na napisanie trzeciej odsłony 300, ale w trakcie prac nad scenariuszem uznał, że będzie to nieco inny film i skupi się na Aleksandrze Wielkim i jego relacji z Hefajstionem.

Nazwałem to Blood and Ashes i jest to naprawdę piękna historia miłosna z wojną w tle. Bardzo bym chciał tego, ale [WB] powiedzieli, że nie... nie są moimi wielkimi fanami.

Z kolei w rozmowie z Vanity Fair reżyser powrócił do tematu swojego filmu Sucker Punch z 2011 roku. Powiedział, że tworząc ten film musiał pierwszy raz zmierzyć się z radykalną przebudową, aby obraz był bardziej komercyjny. Wspomina tutaj o istnieniu wersji reżyserskiej, która nie ujrzała jeszcze światła dziennego. Czy tak się stanie? Na razie nie ma na ten temat informacji.