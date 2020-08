Warrior Nun - będzie 2. sezon serialu Netflixa

Netflix

Warrior Nun to serial fantasy oparty na serii komiksowej Bena Dunna pod tym samym tytułem. Jego twórcą, współscenarzystą i współreżyserem jest Simon Barry, znany z takich tytułów jak Continuum: Ocalić przyszłość, Bad Blood i Ghost Wars.

Jest to historia o pradawnej wojnie pomiędzy dobrem i złem. Wszystko rozpoczyna się w momencie, gdy młoda dziewczyna budzi się w kostnicy z niewyobrażalnymi mocami. Jej poszukiwania odpowiedzi doprowadzają ją do tajemniczego zakonu, który szkoli wojownicze zakonnice do obrony świata przed złem.

Teraz poinformowano oficjalnie, że serial otrzyma 2. sezon. Dostaliśmy wideo z obsadą, która dowiaduje się o przedłużeniu produkcji:

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1296069404275417091