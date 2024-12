Zack Snyder zachęca do... korzystania z AI. Wielu z was nie zgodzi się z jego słowami

materiały prasowe

Zack Snyder, znany z takich produkcji jak 300, Liga sprawiedliwości czy Świt żywych trupów, podczas wydarzenia The Big Interview powiedział, że reżyserzy i inni twórcy powinni zaakceptować sztuczną inteligencję i nauczyć się z nią pracować, zamiast udawać, że nie istnieje.

Zack Snyder popiera AI

Zack Snyder porównał sytuację z AI do polepszenia się jakości aparatów w telefonach.

Każdy człowiek ma teraz całkiem niezły aparat w telefonie, ale jakoś nie mamy, w każdym razie w tej chwili, milionów niesamowitych filmów przesyłanych ludziom z kieszeni.

Edukowanie siebie i zrozumienie, co [AI] może, a czego nie może zrobić, jest teraz ważne, szczególnie, gdy ma zastosowanie w generowaniu obrazów i opowiadaniu historii. Musisz zrozumieć, do czego jest zdolne, a co jest poza jej możliwościami; musisz umieć używać jej jako narzędzia, zamiast stać z boku z założonymi rękami.

Zack Snyder jako przykład tego, do czego AI może przydać się filmowcowi, podał kręcenie w trudnych albo niemożliwych warunkach.

AI nie obchodzi, czy dom płonie, czy znajduje się na Marsie, czy pod wodą. Wszystkie te rzeczy, które normalnie mogłyby kosztować filmowca fortunę, by je nakręcić, nie robią różnicy AI.

materiały prasowe

Kto jest przeciwko AI?

AI jest obecnie kontrowersyjnym tematem. Sprzeciwia się jej wielu znanych reżyserów. Tim Burton (Sok z żuka, Edward Nożycoręki, Gnijąca panna młoda) nazwał ją "bardzo niepokojącą", a Hayao Miyazaki (Księżniczka Mononoke, Spirited Away, Chłopiec i czapla) już przed laty "obrzydzał" sam pomysł. Odbiorcy sztuki także są wyczuleni w tym temacie, o czym świadczy fakt, że Netflix musiał usunąć jeden z plakatów Arcane, gdy internauci dostrzegli, że to dzieło sztucznej inteligencji. Strach przed nową technologią objął również aktorów. Robert Downey Jr. (Iron Man, Oppenheimer) już za życia ostrzega twórców, którzy chcieliby odtworzyć go za pomocą AI po śmierci, że będą wyciągnięte z tego konsekwencje prawne. Również wielu aktorów głosowych z branży gier jest przeciwko, w tym Ned Luke (Grand Theft Auto V) i Doug Cockle (Wiedźmin). Za to w Polsce nie tak dawno temu, bo w październiku, ludźmi wstrząsnęła informacja, że Jarosław Juszkiewicz, który był głosem Google Maps przez 15 lat, został zastąpiony przez sztuczną inteligencję i nie będzie już im towarzyszył w podróży. Wypowiedź Zacka Snydera może więc wywołać sporo emocji.

