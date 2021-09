Wcielenie - finałowy zwiastun nowego horroru Jamesa Wana. Zabójczy wymyślony przyjaciel

materiały prasowe

Wcielenie to nowy horror, za który odpowiada specjalista od tego gatunku James Wan (Piła, Obecność). To mniejszy projekt, który reżyser postanowił zrealizować między kolejnymi częściami Aquamana. Kampania promocyjna filmu znajduje się na ostatniej prostej. Do sieci trafił finałowy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterką filmu jest kobieta o imieniu Madison, która ma przerażające wizje morderstw. Jednak gdy się budzi dowiaduje się, że zabójstwa, które widzi wydarzyły się naprawdę. Co ciekawe odpowiada za nie tajemniczy Gabriel, wyimaginowany przyjaciel Madison, którego stworzyła w dzieciństwie. Kobieta będzie musiała przerwać tę morderczą spiralę.

Wcielenie plakat

W obsadzie znajdują się Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Mckenna Grace, Jake Abel, George Young, Michole Briana White i Jacqueline McKenzie. Wan napisał również scenariusz projektu do spółki z Akelą Cooper na podstawie historii, którą opracował wraz z Ingrid Bisu.

Wcielenie - premiera w polskich kinach 10 września.