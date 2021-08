Aquaman 2 - James Wan ujawnia zaskakującą inspirację dla filmu

Źródło: Warner Bros.

Trwają prace nad widowiskiem Aquaman: The Lost Kingdom, kolejnym filmem o losach bohatera DC. Chociaż do tej pory nie poznaliśmy praktycznie żadnych szczegółów dotyczących produkcji, to reżyser projektu, James Wan, wyjawił zaskakującą inspirację dla widowiska. W rozmowie z Total Film twórca wyjawił, że film jest mocno inspirowany włoskim horrorem z 1965 roku, Planeta wampirów. Wan stwierdził, że można wyciągnąć chłopca z horroru, jednak już horroru z chłopca nie za bardzo.

Dla przypomnienia Planeta wampirów opowiada o załodze statku kosmicznego, który zostaje przyciągnięty przez grawitację tytułowej planety. Nagle członkowie załogi zaczynają walczyć między sobą. Na ich zachowanie ma wpływ właśnie Planeta wampirów.

fot. Warner Bros.

W obsadzie Aquamana 2 znajdują się między innymi Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson i Yahya Abdul-Mateen II.

Aquaman: The Lost Kingdom - premiera produkcji w USA została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.