Kto mógł zostać reżyserem Blade'a? Rok temu rozważano twórcę filmu o 007

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Newstroopp

Reklama

Ostatnie lata nie były łatwe dla fanów Blade'a. W 2019 roku podczas Comic-Conu w San Diego ogłoszono, że Mahershala Ali wcieli się w tę postać w ramach MCU. Rok później rozpoczęła się fala opóźnień - początkowo przez pandemię, a potem przez niekończącą się rotację scenarzystów i reżyserów, którzy rezygnowali z udziału w projekcie. Ostatecznie prace nad projektem zostały wstrzymane. Co prawda, nie oznacza to jeszcze jego całkowitej kasacji, natomiast wygląda na to, że prędko na nowego Blade'a przyjdzie nam poczekać. Tymczasem portal TheSneider dzieli się pogłoskami na temat reżyserów, którzy byli brani pod uwagę przy tym projekcie.

MovieWeb

Cary Fukunaga mógł wyreżyserować Blade'a MCU?

Pod koniec 2024 roku rozważano zaangażowanie filmowca Cary'ego Fukunagi, twórcy filmu Nie czas umierać z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Marvel Studios pierwotnie było gotowe do negocjacji, jednak według źródeł Fukunaga jest znany w branży z tego, "jak ciężko się z nim współpracuje". Według TheSneidera, ostatecznie postawiono na poszukiwania kogoś bardziej otwartego na potencjalne wskazówki ze strony studia.

Obecnie Marvel jest zainteresowany współpracą z Chadem Stahelskim, twórcą serii John Wick. Uznaje się go za "najbezpieczniejszą opcję", biorąc pod uwagę, że projekt utknął w fazie przedprodukcji na prawie pięć lat. Co więcej, Stahelski udowodnił już swoje umiejętności w gatunku akcji. Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie prace nad Blade'm zostały wstrzymane.

Dalsze problemy Blade'a z MCU. Nowe informacje o filmie na to wskazują

Popkulturowe wampiry [RANKING]

Przy tym zestawieniu pod uwagę braliśmy nie tylko samą postać, ale też jej znaczenie dla popkultury oraz jakość produkcji, w której się pojawia. Na liście znajdziecie kilka dzieł animowanych, a także filmy, które możecie uznać za obrazoburcze i niegodne tego rankingu.