Daisy Ridley zawalczy z zombiakami. Zwiastun We Bury the Dead

Daisy Ridley znana z roli Rey w trylogii sequeli Gwiezdnych wojen wkracza do strefy kwarantanny, gdzie zmarli powracają do życia, w nowym teaserze filmu We Bury the Dead. Aktorka tak opisała swój najnowszy film:

Zak [Hilditch] stworzył unikalną, przerażającą opowieść o nieumarłych i o tym, jak daleko są w stanie posunąć się żywi, by ponownie spotkać się ze swoimi bliskimi. Byłam zachwycona, że mogłam być częścią tego koszmaru i nie mogę się doczekać, aż podzielimy się filmem ze światem.

We Bury the Dead - zwiastun

Po katastrofalnym eksperymencie wojskowym USA, który spowodował masowe ofiary w Tasmanii, Ava (Ridley) dołącza do jednostki zajmującej się odzyskiwaniem ciał, aby pomóc w identyfikacji zmarłych i poszukiwaniach swojego męża na południu wyspy. W miarę jak Ava przemierza zdewastowany krajobraz, odkrywa, że część ofiar katastrofy zaczyna powracać do życia.

We Bury the Dead zostało napisane i wyreżyserowane przez Zaka Hilditcha . W filmie występują także Brenton Thwaites, Mark Coles Smith oraz Matt Whelan.

Produkcja wkroczy do kin 2 stycznia 2026 roku.

