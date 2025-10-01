Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Daisy Ridley zawalczy z zombiakami. Zwiastun We Bury the Dead

Daisy Ridley powraca, aby tym razem zabijać żywe trupy w klasycznym filmie o zombie. Czy jej postać zdoła odnaleźć zmarłego męża na wyspie, gdzie zwłoki nie pozostają w bezruchu?
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  zwiastun 
We Bury The Dead daisy ridley
We Bury the Dead Umbrella Entertainment
Reklama

Daisy Ridley znana z roli Rey w trylogii sequeli Gwiezdnych wojen wkracza do strefy kwarantanny, gdzie zmarli powracają do życia, w nowym teaserze filmu We Bury the Dead. Aktorka tak opisała swój najnowszy film:

Zak [Hilditch] stworzył unikalną, przerażającą opowieść o nieumarłych i o tym, jak daleko są w stanie posunąć się żywi, by ponownie spotkać się ze swoimi bliskimi. Byłam zachwycona, że mogłam być częścią tego koszmaru i nie mogę się doczekać, aż podzielimy się filmem ze światem.

We Bury the Dead - zwiastun

Po katastrofalnym eksperymencie wojskowym USA, który spowodował masowe ofiary w Tasmanii, Ava (Ridley) dołącza do jednostki zajmującej się odzyskiwaniem ciał, aby pomóc w identyfikacji zmarłych i poszukiwaniach swojego męża na południu wyspy. W miarę jak Ava przemierza zdewastowany krajobraz, odkrywa, że część ofiar katastrofy zaczyna powracać do życia.

We Bury the Dead zostało napisane i wyreżyserowane przez Zaka Hilditcha . W filmie występują także Brenton Thwaites, Mark Coles Smith oraz Matt Whelan.

Produkcja wkroczy do kin 2 stycznia 2026 roku.

Filmy o zombie, które odmieniły gatunek

Białe zombie (1932)

arrow-left
Oficjalny kadr z filmu o zombie, na którym mogą być aktorzy w charakteryzacji imitującej przerażającą postać.
fot. materiały prasowe
arrow-right

 

 

Źródło: bloody-disgusting.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  zwiastun 
We Bury The Dead daisy ridley
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
We Bury the Dead Horror

Najnowsze

1 Spider-Man
-
Plotka

W Avengers: Doomsday jest Spider-Man - tylko który? Reżyserzy mogli też zapowiedzieć giganta Marvela

2 21. Ray Barone (Wszyscy kochają Raymonda )
-

Niespodzianka na 30-lecie Wszyscy kochają Raymonda. Będzie odcinek specjalny

3 Odrzuceni
-

Nowy serial twórcy Synów Anarchii jeszcze w tym roku! Pierwsze zdjęcia i data premiery Odrzuceni

4 Amy Adams - zdjęcie
-

Czy Mara Jade wraca do kanonu Star Wars? Oto potencjalna aktorka, która ją zagra

5 Syn Cieśli
-

Nicolas Cage w horrorze o Jezusie. Zwiastun filmu Syn Cieśli

6 foto. materiały prasowe
-

Czy reżyser Logana porzucił Star Wars i DC dla Paramount? Odpowiedź jest niejasna

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV