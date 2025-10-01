Daisy Ridley zawalczy z zombiakami. Zwiastun We Bury the Dead

Daisy Ridley znana z roli Rey w trylogii sequeli Gwiezdnych wojen wkracza do strefy kwarantanny, gdzie zmarli powracają do życia, w nowym teaserze filmu We Bury the Dead. Aktorka tak opisała swój najnowszy film:
We Bury the Dead - zwiastun
Po katastrofalnym eksperymencie wojskowym USA, który spowodował masowe ofiary w Tasmanii, Ava (Ridley) dołącza do jednostki zajmującej się odzyskiwaniem ciał, aby pomóc w identyfikacji zmarłych i poszukiwaniach swojego męża na południu wyspy. W miarę jak Ava przemierza zdewastowany krajobraz, odkrywa, że część ofiar katastrofy zaczyna powracać do życia.
We Bury the Dead zostało napisane i wyreżyserowane przez Zaka Hilditcha . W filmie występują także Brenton Thwaites, Mark Coles Smith oraz Matt Whelan.
Produkcja wkroczy do kin 2 stycznia 2026 roku.
Źródło: bloody-disgusting.com