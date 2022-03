We Own This City - zwiastun serialu HBO twórcy Prawa ulicy. Czyżby hit roku?

fot. materiały prasowe

We Own This City to serial oparty na książce reportera Justina Fentona, który opowiedział w niej prawdziwą historię korupcji w policji w Baltimore. W centrum jest sierżant Wayne Jenkins (Jon Bernthal), dowódca oddziału policji, który zaczął polować na zwykłych obywateli i handlarzy narkotyków, by ich okradać. Dekady wojny z narkotykami i masowych aresztowań w Baltimore wymykają się spod kontroli. Po przeciwnej stronie barykady jest prawniczka, która bada stosowane przez policję w Baltimore praktyki. Historia rozgrywa się w 2015 roku.

We Own The City - zwiastun

David Simon (Prawo ulicy) i George Pelecanos są współtwórcami. Za kamerą serialu stoi Reinaldo Marcus Green. W obsadzie są także Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams i Lucas Van Engen.

We Own This City - premiera 25 kwietnia 2022 roku w HBO Max.

