Anthony Michael Hall dołącza do obsady Wednesday. Spotkanie aktora i reżysera po latach

Źródło: Materiały prasowe

Reklama

Anthony Michael Hall dołączył do obsady drugiego sezonu serialu Netflixa Wednesday w nieujawnionej jeszcze roli. Obsadzenie Halla oznacza ponowne spotkanie aktora z producentem wykonawczym i reżyserem serialu, Timem Burtonem, z którym współpracował wcześniej przy kultowym filmie Edward Nożycoręki z 1990 roku.

Wednesday - zwiastun 2. sezonu

Wednesday - fabuła, obsada, premiera

Serial Wednesday opowiada o tytułowej bohaterce, granej przez Jennę Ortegę – obdarzonej zdolnościami paranormalnymi córce z rodziny Addamsów – podczas jej nauki w Akademii Nevermore. Drugi sezon, po wielkim sukcesie pierwszej serii w listopadzie 2022 roku, zadebiutuje na Netfliksie w dwóch częściach: 6 sierpnia i 3 września.

Wraz z Anthonym Michaelem Hallem, do wcześniej ogłoszonej nowej obsady drugiego sezonu Wednesday dołączają również: Steve Buscemi (The Big Lebowski), Billie Piper (Scoop), Evie Templeton (Return to Silent Hill), Owen Painter (Opowieść podręcznej) oraz Noah Taylor (Park Avenue).

Wednesday: 2. sezon - zdjęcia