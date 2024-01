Wednesday - Jenna Ortega zapowiada drugi sezon. "Skłaniamy się ku horrorowi"

fot. Netflix

Reklama

Wednesday to szalenie popularny serial Netflixa z 2022 roku, w którym główną rolę odgrywała Jenna Ortega wcielająca w się tytułową Wednesday Addams. Produkcja została przyjęta bardzo przychylnie przez krytyków oraz widzów. Przygotowania do kolejnego sezonu trwają w najlepsze, a odtwórczyni głównej roli postanowiła podzielić się swoimi wrażeniami po przeczytaniu scenariusza.

Dostałam już kilka scenariuszy do odcinków drugiego sezonu i zdecydowanie skłaniamy się tym razem bardziej ku horrorowi. To bardzo, bardzo ekscytujące, ponieważ na przestrzeni serialu Wednesday nigdy się naprawdę nie zmienia i to jest w niej wspaniałe. Jest tam kilka dobrych one-linerów i wszystko wydaje się większe. Jest o wiele więcej akcji. Mam wrażenie, że każdy odcinek będzie jak film, co jest super.

Ortega poza odgrywaniem głównej postaci w serialu obejmie też funkcję producentki wykonawczej. Netflix za to ma w planach poszerzenie serialowego uniwersum rodziny Addamsów i stworzenie spin-offu o Wujku Festerze.

Wednesday - opis fabuły i obsada

Produkcja jest opowieścią o dorastaniu. Skupia się na Wednesday Addams w czasach, gdy jest studentką w akademii Nevermore. To tam bohaterka zgłębia swoje zdolności, podczas gdy miasteczko jest terroryzowane przez masowe zabójstwa. W fabule córka Addamsów będzie musiała rozwiązać tajemnicę dotyczącą swych rodziców i wydarzeń, które rozegrały się ćwierć wieku wcześniej.

W obsadzie poza Jenną Ortegą znajduje się Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Emma Myers, Joy Sunday, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Christina Ricci, Moosa Mostafa orazCatherine Zeta-Jones.