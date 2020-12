Wesołych Świąt życzy redakcja naEKRANIE

fot. archiwum prywatne

Dziwny to był dla nas wszystkich rok. Większość głośnych premier zapowiedzianych na 2020 z powodów pandemii została przeniesiona na 2021 rok. James Bond przegrał z wirusem. Ale nie tylko on. Poległ ród Atrydów, Czarna Wdowa, Dominic Toretto… i wielu innych herosów. Ten rok należał więc do serwisów stremingowych i konsol nowej generacji. Nie ma co ukrywać, cała rozrywka przeniosła się na domowe kanapy. Nasze salony stały się centrum świata zarówno growego, jak i filmowego. Podobno pandemia przewróciła cały rynek do góry nogami i nie będzie on już taki sam jak dotąd. Pożyjemy, zobaczymy.

To nie są nasze wymarzone Święta Bożego Narodzenia. Będą one inne niż wszystkie poprzednie, bo spędzimy je w mniejszym gronie. Mamy jednak nadzieję, że w tym wyjątkowym czasie choć przez chwilę zapomnicie o tym, co się dookoła dzieje. Spędzicie ten czas z bliskimi – przy wigilijnym stole lub wirtualnie – i będziecie uśmiechnięci, szczęśliwi, zadowoleni.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia – w imieniu własnym, jak i całej redakcji – chciałbym życzyć Wam i Waszym najbliższym przede wszystkim spokoju i zdrowia. Obyśmy w tym samym składzie spotkali się za rok.

Dawid Muszyński

Redaktor Naczelny naEKRANIE.pl