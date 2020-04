Westworld - plakat 3. sezonu zdradził los Dolores w serialu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 3. sezonie serialu Westworld Dolores wchodzi na drogę zemsty przeciwko ludziom, którzy skrzywdzili jej gatunek. Bohaterka szykuje się do przeprowadzenia prawdziwej rewolucji. Jednak jej los wcale nie musi malować się w bardzo kolorowych barwach. W sieci pojawiła się teoria fanowska oparta o grafikę, która posłużyła jako pierwszy plakat promujący 3. sezon serialu. Widzimy na niej najprawdopodobniej martwego hosta na kolanach na pustyni. Jeden z fanów zauważył, że ma on dwa skrawki niebieskiego materiału na sobie, podobnego do tego, z jakiego została wykonana sukienka Dolores, w której mogliśmy ją zobaczyć w pierwszych sezonach serialu. Jeżeli ta teoria okazałaby się prawdą, to oznacza, że w 3. sezonie naszą bohaterkę czeka smutny koniec i jej rewolucja nie przebiegnie tak, jak sobie to wymarzyła. Pozostaje czekać na to, jak rozwiną się wydarzenia w kolejnych odcinkach produkcji.

