Westworld - twórcy o szokującym twiście z 4. epizodu. Zwiastun kolejnego odcinka 3. sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Najnowszy, 4. odcinek 3. sezonu serialu Westworld odpowiedział na nurtujące fanów pytanie, czyli, kto znajduje się w pozostałych powłokach sojuszników Dolores? Okazało się, że jest to sama Dolores, która po prostu się skopiowała. Twórcy produkcji, Jonathan Nolan i Lisa Joy wypowiedzieli się na temat tego twistu. Showrunnerski duet stwierdził, że klonowanie i kopiowanie hostów to temat, którego unikali w pierwszych sezonach, ponieważ poczuli, że sympatia widzów wobec postaci Dolores może zostać zaburzona. Ludzie zaczęli by się zastanawiać czy jest ona sumą swoich doświadczeń czy tylko zwykłym programem komputerowym. Jednak w tym sezonie postanowiono poruszyć temat tożsamości. Chodzi tutaj o odpowiedź na pytanie czy gdy weźmiemy dwie kopie tej samej postaci, ale ustawimy je na innych trajektoriach życiowych, to czy nadal pozostaną tą samą osobą?

Ponadto w sieci pojawił się zwiastun 5. odcinka 3. sezonu. Został on zatytułowany Genre: