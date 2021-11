Wewnętrzne badania Facebooka dowodzą, że serwis może mieć negatywny wpływ na użytkowników

Źródło: Wikipedia / Anthony Quintano, Klapi

Redakcja The Wall Street Journal opublikowała wewnętrzne badania Facebooka poświęcone wpływowi serwisu na kondycję psychiczną jego użytkowników. Jak się okazało, aż jeden na ośmiu badanych przyznał, że kompulsywne korzystanie z tego medium społecznościowego odbiło się na jego pracy bądź relacjach z rodziną i znajomymi. Ankietowani dostrzegli także związek pomiędzy nadmiernym korzystaniem z serwisu a narastającym problemem z bezsennością.

Na doniesienia prasowe zareagował Pratiti Raychoudhury, wiceprezes ds. badań w Meta, nowej firmie-matce Facebooka. Jej zdaniem redakcja serwisu dokonała błędnej interpretacji badania i wypaczyła wnioski płynące z raportu. Jak zauważyła, korporacja od lat aktywnie działa na rzecz zrozumienia potrzeb użytkowników Facebooka oraz zapobiegania problemów związanych z nadużywaniem serwisu. Raychoudhury stwierdziła , że nie udało się znaleźć związku przyczynowo skutkowego pomiędzy korzystaniem z platform społecznościowych a uzależnieniem od internetu.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w przeszłości korporacja zarządzana przez Zuckerberga miała w swoich strukturach zespół odpowiedzialny za dbanie o dobre samopoczucie użytkowników. Powołano go do życia, aby zlokalizować te elementy funkcjonowania platformy, które mogą mieć negatywny wpływ na odbiorcę. Jednak według informacji dziennikarzy The Wall Street Journal zespół został rozwiązany w 2019 roku, a firma wdrożyła jedynie część zmian w funkcjonowaniu platformy, które mogłyby zapobiec negatywnemu wpływowi Facebooka na jego użytkowników.

Dokumenty, na które powołuje się redakcja, pochodzą ze sprawdzonego źródła. Dostarczyła je była pracownica Facebooka, sygnalistka Frances Haugen. W trakcie konferencji Web Summit Haugen publicznie skrytykowała korporację za zaniechania w zakresie walki o dobro użytkownika. Ujawniła także szereg wewnętrznych raportów, które dowodziły toksycznego wpływu platformy na jej klientów i stwierdziła, że jednym z pierwszych kroków na drodze do naprawy renomy firmy oraz kondycji serwisu powinno być odwołanie Marka Zuckerberga z funkcji dyrektora generalnego.