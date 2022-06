Who's the Boss - będzie kontynuacja popularnego sitcomu. Jest obsada i szczegóły

fot. materiały prasowe

Who's the Boss doczeka się kontynuacji, w której w głównych rolach powrócą Tony Danza i Alyssa Milano. Projekt jest tworzony dla amerykańskiej platformy Amazon Freevee. O planach wiemy od 2020 roku, ale wówczas nie były znane szczegóły.

Who's the Boss - szczegóły kontynuacji

Za sterami serialu stoją Mike Roycee (współtwórca netflixowego One Day at a Time) oraz Brigitte Munoz-Liebowitz. Oboje odpowiadają za scenariusz i są producentami wykonawczymi. Za serial odpowiada Sony Pictures Television, które ma prawa do oryginalnego sitcomu. Według Deadline, pracowali nad sequelem przez ostatnie dwa lata, a teraz zostanie on zrealizowany.

Bohaterami ponownie będą Tony i Samantha Micelli. Historia rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z oryginału i ponownie w centrum będzie relacja ojca z córką. Tym razem jednak Samantha jest samotną matką, która mieszka w dawnym domu rodzinnym. Sitcom poruszy kwestię pokoleniowych różnic w oparciu o inny światopogląd, czy styl bycia rodzicem. Dynamika współczesnej rodziny w 2022 roku ma być podstawą.

Norman Lear jest producentem wykonawczym. Choć słynny twórca nie miał nic wspólnego z oryginalnym sitcomem, jest on częścią biblioteki, która należy do jego firmy Embassy Communications, a której to właścicielem jest Sony Pictures TV.

Pierwowzór był emitowany przez 8 sezonów i doczekał się 196 odcinków. Na razie nie wiadomo, gdzie sequel będzie dostępny poza granicami USA.