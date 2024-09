Wichry zimy - co z nowym tomem Pieśni lodu i ognia? George R. R. Martin ma aktualizuję

Źródło: HBO/Screen Rant

Minęło ponad dziesięć lat, odkąd George R. R. Martin zaczął pracę nad Wichrami zimy, szóstym tomem Pieści lodu i ognia. Fani czekają na niego tak długo, że stało się to niejako żartem w fandomie Gry o tron; gdyby czytelnicy byli okrętem, a książka wysepką, wciąż wydawałoby się, że nie zbliżyli się do niej nawet o milimetr przez ten czas. Wygląda jednak na to, że pisarz poczynił postępy.

Wichry zimy - aktualizacja

George R. R. Martin podzielił się wyczekiwaną aktualizacją na temat Wichrów zimy. Na swojej stronie Not a Blog wyjawił, że poczynił postępy w ostatnim czasie, a nawet napisał kolejne strony. Dodał jednak, że pisanie nie przychodzi mu tak łatwo, jak się spodziewał. Możemy się więc domyślać, że choć wysepka stała się trochę większym obrazem, to wciąż czeka nas jeszcze wiele dni żeglugi.

Nie znalazłem także pocieszenia w mojej pracy. Pisanie przychodziło mi z trudem i chociaż udało mi się stworzyć kilka nowych stron zarówno w Wichrach zimy (tak), jak i Blood & Fire (sequela książki Ogień krew, druga część historii Targaryenów), chciałbym napisać o wiele więcej.

Wichry zimy - skąd opóźnienia w tym roku?

Dwie sprawy wpłynęły na tempo jego progresu w tym roku. Po pierwsze, autor napisał, że w pierwszej połowie roku zmarł jego najlepszy przyjaciel, z którym przyjaźnił się od czasów liceum. Nagła śmierć bliskiej osoby była dla niego przerażającym przeżyciem - „część mnie nadal nie może tego zaakceptować i pragnie chwycić za telefon, zadzwonić do niego i ponownie usłyszeć jego głos”.

Po drugie, George R. R. Martin przez ten czas zaangażował się w wiele projektów telewizyjnych, takich jak aktualnie emitowany Ród smoka czy nadchodzący serial A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Jak sam przyznał w poście na blogu, pochłaniało to większość jego czasu w tym roku, stąd niewielkie postępy nad Wichrami zimy.

Moje liczne telewizyjne projekty pochłonęły większość tych miesięcy. Niektóre były przyjemne (Dark Winds i The Hedge Knight), większość nie. Stres narastał, wiadomości od złych zaczęły zmieniać się w gorsze i jeszcze gorsze, mój nastrój oscylował między furią a rozpaczą, a w nocy, gdy powinienem spać, przewracałem się w pościeli. A gdy w końcu zasnąłem, powiedzmy, że sny, które mnie nawiedzały, także nie były zbyt przyjemne.

