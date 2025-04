Powstanie remake Krwawego sportu! To kolejna głośna zapowiedź od A24

A24 prowadzi negocjacje w sprawie pozyskania praw do stworzenia nowej wersji Krwawego sportu. Ma być to całkowicie nowa produkcja - raczej nie należy się więc spodziewać powrotu Vana Damme, który wystąpił w oryginalnej wersji filmu. Studio ma w planach zatrudnić "wzniosłego" reżysera, specjalizującego się w filmach akcji. Dopiero później rozpoczną się poszukiwania młodego aktora, mającego wcielić się w główną rolę.

Świetny film akcji, w którym wspaniały, mistrzowski popis swych niezwykłych umiejętności w sztukach walki daje Jean Claude Van Damme. Mistrz Ninjitsu (Van Damme), by wypełnić dziedzictwo swego zmarłego mistrza, przemierza pół świata, by wziąć udział w nielegalnym, niezwykle brutalnym turnieju Kumite, odbywającym się regularnie co pięć lat w utrzymywanym do ostatniej chwili w tajemnicy miejscu. Chociaż Dux wykorzystuje w walce ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami wszystkie umiejętności i taktykę, których nauczył go mistrz, okazuje się, że zwycięstwo ma cenę wyższą niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić.

Krwawy sport dostępny jest do obejrzenia w ramach subskrypcji na platformie Amazon Prime Video.