Venom 3 - nowe szkice koncepcyjne Knulla. Mógł być naprawdę przerażający

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Karl Lindberg

W filmie Venom 3: Ostatni taniec pojawiła się postać Knulla, potężnego złoczyńcy z komiksów Marvela, znanego jako Bóg Symbiontów. Teraz Karl Lindberg podzielił się ze światem swoimi szkicami koncepcyjnymi, które przedstawiają jeszcze bardziej przerażającą wersję antagonisty. Możecie zobaczyć je w poniższej galerii.

Współpracowałem bezpośrednio ze scenarzystką/reżyserką Kelly Marcel nad zaprojektowaniem tego przerażającego złoczyńcy. Naprawdę podoba mi się efekt końcowy.

W filmie Knull, grany przez Andy'ego Serkisa, wysłał swoich żołnierzy na Ziemię, by odzyskać klucz, dzięki któremu mógłby wydostać się z więzienia. Choć ostatecznie mu się to nie udało, to nie ma wątpliwości, że mógłby być prawdziwym zagrożeniem dla wszechświata, gdyby odzyskał wolność. Scena po napisach zasugerowała zresztą, że jeszcze się nie poddał.