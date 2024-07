Wideo o kulisach 5. sezonu Stranger Things. Nowe osoby w obsadzie

fot. Atsushi Nishijima/Netflix

Prace nad finałowym sezonem Stranger Things trwają już od stycznia 2024 roku i po siedmiu miesiącach Netflix oficjalnie ogłasza, że serial jest w... dokładnie połowie zdjęć na planie! Spędzą więc na nim jeszcze drugie tyle czasu. Ogłoszono również, że do obsady dołączyły trzy osoby: Nell Fisher, Jake Connelly i Alex Breaux.

Stranger Things - wideo o kulisach 5. sezonu

Nowych aktorów oraz powracające gwiazdy serialu możemy zobaczyć w oficjalnym wideo. Z nowych osób między innymi legendarna Linda Hamilton, czyli Sarah Connor z filmowej serii Terminator. To wideo to tak naprawdę pierwsze konkretne spojrzenie na plan finałowej serii! Możemy dostrzec tropy na temat tego, co ma miejsce po wydarzeniach z finału czwartego sezonu.

Warto wspomnieć, że teraz Netflix podkreśla połowę prac nad sezonem, ale tak naprawdę to wydarzenie miało miejsce 3 lipca 2024 roku. Wówczas bracia Duffer ogłosili to na Instagramie.

Stranger Things - premiera finałowego sezonu dopiero w 2025 roku. Konkretniejszy okres nie jest znany, ale z uwagi na to że będą kręcić jeszcze zimą, raczej możemy mówić o drugiej połowie 2025 roku.