Wiedźmin - nowa postać w 3. sezonie. Nadchodzą zmiany w życiu uczuciowym Jaskra

Fot. Netflix

Joey Batey, który wciela się w serialowego Jaskra, zdradził w rozmowie z SFX Magazine, co zmieni się w życiu uczuciowym granego przez niego bohatera. Wygląda na to, że w 3. sezonie Wiedźmina pojawi się jego kochanka, którą znamy z książek, jednak to nie ona sprawi, że serce barda zabije mocniej. Poniżej znajdziecie pełną wypowiedź aktora na ten temat.

Wiedźmin - szczegóły nowego filmu anime. Główną bohaterką lubiana postać z książek

Wiedźmin - życie uczuciowe Jaskra w 3. sezonie

Batey w rozmowie z SFX Magazine omówił romans między Jaskrem a księciem Radowidem, nazywając go bardziej nowoczesną interpretacją książek. Dodał:

Po raz pierwszy od jakiegoś czasu widzimy Radovida. Jaskier nie może go rozgryźć, wiec jest zaintrygowany. Oboje noszą maskę, więc jest ciekawy, kto opuści ją jako pierwszy. Wprowadziliśmy postać z książek, Vespulę - kochankę Jaskra, z którą na okrągło rozstają się, by znów do siebie wrócić. Użyliśmy ich dynamiki, by pokazać kontrast pomiędzy tym, co naprawdę dzieje się, gdy Jaskier zaczyna żywić do kogoś głębsze uczucia.

Wiedźmin - opis fabuły 3. sezonu

Taki opis dostarczył Netflix:

Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt ukrywa ją w bezpiecznym miejscu. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed zagrożeniem. Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mogą bezpiecznie zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.

3. sezon Wiedźmina zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku. Będzie to 1. część sezonu, licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i będzie zawierać odcinki 6-8.

Wiedźmin - analiza zwiastuna 3. sezonu