To nowy Płotka w Wiedźminie Ma imię jak z klasyka Disneya

Nowy Płotka nadchodzi. Najpierw przez półtora sezonu Wiedźmina grał go koń Zeus, a potem na drugie tyle przejął go Hector. Według informacji Redanian Intelligence w 4. sezonie nowym Płotką został Pinokio. Widzimy go na zdjęciach w poniższym poście z social media. Co ciekawe, Pinokio grał w jednej ze scen 2. sezonu.

Wiedźmin - nowy Płotka w 4. sezonie

Przypomnij, że w 4. sezonie Wiedźmina rolę Geralta przejął Liam Hemsworth. Niedawno opublikowano pierwsze wideo pokazujące jak wygląda w tej roli. Twórcy chcą fabularnie wyjaśnić, dlaczego Geralt nie wygląda już jak Henry Cavill.

Według źródeł Redanian Intelligence nowy sezon rozpocznie się dziesiątki lat po wydarzeniach, które do tej pory śledziliśmy. Zobaczymy, jak osoba imieniem Stribog (Clive Russell) opowiada grupie dzieci legendę Geralta z Rivii. Wśród tej grupki jest znana fanom książek Nimue (Eve Ridley). Kwestia różnych interpretacji legendy ma związek z tym, dlaczego Geralt wygląda inaczej. Jedna wersja to ta z Henrym Cavillem, inna to ta z Liamem Hemsworthem.

Wiedźmin - prace na planie 4. sezonu trwają. Premiera w 2025 roku.