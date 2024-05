Dlaczego Wiedźmin wygląda jak Liam Hemsworth? Tak wyjaśnią to pierwsze sceny z 4. sezonu

fot. materiały prasowe

Niezawodny portal Redanian Intelligence dotarł do szczegółów tego, co Liam Hemsworth kręcił na planie 4. sezonu Wiedźmina, z którego widzieliśmy zdjęcia. Między innymi wyraźnie odtwarzali walkę Geralta z Vilgefortzem z 3. sezonu, więc było to dość niespodziewane. Okazuje się, że ma to związek z pierwszymi scenami 4. sezonu oraz wyjaśnieniem, dlaczego Geralt wygląda jak Liam Hemsworth,, nie Henry Cavill.

Wiedźmin - 4 sezon wyjaśni Liama Hemswortha

Według źródeł Redanian Intelligence nowy sezon rozpocznie się dziesiątki lat po wydarzeniach, które do tej pory śledziliśmy. Zobaczymy, jak osoba imieniem Stribog (Clive Russell) opowiada grupie dzieci legendę Geralta z Rivii. Wśród tej grupki jest znana fanom książek Nimue (Eve Ridley).

To właśnie sceny, które były kręcone, a które widzieliśmy na zdjęciach z planu, będą pokazywane w trakcie tej opowieści. Czytamy, że rozmawiając ze Stribogiem dzieci podają różne wersje walki Geralta z Vilgefortzem (stąd też Geralt Hemswortha w kostiumie z 2. sezonu). Stribog będzie poprawiać ich błędne interpretacje, a montaż scen z każdą minutą będzie pokazywać coraz bardziej prawidłową wersję wydarzeń.

To właśnie ta opowieść Striboga i interpretacja wydarzeń z jego perspektywy ma wyjaśnić widzom, dlaczego Geralt teraz wygląda jak Liam Hemsworth. Geralt wyglądający jak Henry Cavill to po prostu inna wersja wydarzeń.

Według RI na planie nie jest kręcona cała walka Geralta z Vilgefortzem, ale tylko jej fragmenty, które wykorzystają w tym montażu.

Prace na planie rozpoczęły się niedawno i potrwają wiele miesięcy. Premiera w 2025 roku w Netflixie.