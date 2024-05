Liam Hemsworth jako Geralt na oficjalnym zdjęciu. Pierwsze ujęcie z 4. sezonu Wiedźmina

Leo Bonhart. W wiedźmińskiej sadze znajdziemy wielu świetnie wyszkolonych wojowników, którzy mieczem czy toporem są w stanie przerzedzić szeregi napastników - długo by wymieniać, od Cahira po Zoltana. Ciężko jednak znaleźć drugiego takiego jak Bonhart, najemny zabójca, łowca nagród, bezwzględny i śmiertelnie niebezpieczny profesjonalista... i sadysta. Chudy i niepozorny. Samodzielnie rozbił kilka hanz, w tym bandę Szczurów, która dopadła go w Zazdrości. Oderwany od śniadania, morduje całą wyjętą spod prawa szóstkę. Pokonuje nawet Cahira, znakomitego woja. Bonhart nosił trzy magiczne medaliony (przedstawiające głowy wilka, gryfa i kota), podobno zabrane z ciał trzech wiedźminów, których zamordował na zlecenie. To mogła być prawda - Bonhart na oko rozpoznał, że Ciri walczy po wiedźmińsku.