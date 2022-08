Wiedźmin - Chris Fulton nie wróci w 3. sezonie. Postać Rience'a zostanie zrecastowana

Wiedźmin

Można śmiało powiedzieć, że postać Rience'a wniosła trochę ognia do serialowego Wiedźmina. Książkowy poplecznik Vilgefortza dodał trochę dynamiki w serialu Netflixa i dobrze w swojej roli spisywał się Chris Fulton. Okazuje się jednak, że nie wróci on w 3. sezonie i jego postać zostanie obsadzona na nowo.

Portal Redanian Intelligence, a zatem źródło świetnie zorientowane w kulisach powstawania serialu podaje, że zastąpi go Sam Woolf. Aktor grywał epizodyczne role w Strike, Theodosia, a także wcielił się w postać młodego księcia Edwarda w nadchodzących nowych sezonach The Crown od Netflixa. Co ciekawe, jakiś czas temu w sieci znalazły się zdjęcia z planu przedstawiające ponowne starcie Rience'a i Geralta, ale trudno było wtedy dostrzec przez charakteryzację, że mamy do czynienia z innym aktorem. Przyczyny zmiany nie są znane.

Wiedźmin - data premiery 3. sezonu nie jest na ten moment znana.