Wiedźmin - Dziki Gon z serialu na grafikach koncepcyjnych

Wiedźmin doczekał się 2. sezonu pod koniec grudnia zeszłego roku, a teraz fani otrzymują wiele materiałów od kulis produkcji. Do sieci trafiają też grafiki koncepcyjne, a nowe zdjęcia dotyczą Dzikiego Gonu, który pojawia się w finałowym odcinku.

Poniżej możemy zobaczyć projekty koncepcyjne, które posłużyły twórcom w przenoszeniu Dzikiego Gonu na mały ekran. Zobaczcie:

Wiedźmin - Dziki Gon - grafika koncepcyjna

Dziki Gon w prozie Sapkowskiego opisywany jest jako pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Pierwsza wzmianka o Dzikim Gonie pojawia się w Mieczu Przeznaczenia. Geralt informuje Yennefer o paskudnym zjawisku, przekleństwie pewnych okolic. Trudny do wytłumaczenia zbiorowy szał, zmuszający ludzi do przyłączenia się do orszaku, pędzącego po niebie. Fani doskonale znają Dziki Gon również z trzeciej części gry, gdy doszło do starcia głównych bohaterów z Królem Dzikiego Gonu, Eredinem.

