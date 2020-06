Wiedźmin - dziwaczna rodzina. Showrunnerka o relacji Geralta i Ciri w 2. sezonie serialu

fot. Netflix / farfarawaysite.com

2. sezon serialu Wiedźmin był kręcony już na początku 2020 roku, ale prace przerwano w marcu w związku z pandemią. Zdjęcia na planie zostaną wznowione już wkrótce, czyli 3 sierpnia 2020 roku. O nadchodzącej serii wciąż wiemy niewiele, jednak w sieci co jakiś czas pojawiają się pewne tropy czy wskazówki związane z fabułą. Teraz showrunnerka serialu odniosła się do relacji dwójki głównych bohaterów, czyli Geralta i Ciri.

- To, co wydaje mi się naprawdę zabawne w relacji Geralta i Ciri, to to, że są najdziwniejszą rodziną, jaką możesz sobie wyobrazić - powiedziała niedawno Lauren S. Hussrich w rozmowie z The Wrap. - Oto wiedźmin, którego jedynym zadaniem jest zabijanie potworów za pieniądze, i mała dziewczynka, która wciąż musi uciekać od swojej przeszłości. To połączenie to jedna z najfajniejszych rzeczy do odkrycia w 2. sezonie. To, jak wpływają na siebie nawzajem i się zmieniają. Po zakończeniu serii 1. masz pewne pojęcie o tym, kim jest Ciri czy kim jest Geralt, a teraz możemy zmiksować te skrajnie różne charaktery i zobaczyć, co się stanie, gdy dwoje tak odmiennych ludzi musi współdziałać w różnych niezwykłych okolicznościach. Nie zawsze będzie fajnie, będą się kłócić, spierać. (...) Myślę, że ich wspólny rozwój jest jednym z moich ulubionych elementów serii.

Nie wiemy, kiedy odbędzie się premiera 2. sezonu Wiedźmina. Portal RedanianInteligence.com zakłada, że nadal powinna ona odbyć się latem 2021 roku.