Farming Simulator w wersji na... Sega Mega Drive. To wydanie to gratka dla fanów retro

W tym roku uniwersum Farming Simulator powiększyło się o mniejszą produkcję z podtytułem 16-bit Edition, która przenosi tę popularną, rolniczą serię w klimaty retro. Gra zawiera ręcznie malowaną, pikselową grafikę oraz interfejs, a także klimatyczną ścieżkę dźwiękową przygotowaną przez Chrisa Hülsbecka.

To jednak nie jedyna niespodzianka dla fanów serii i miłośników retro-klimatów. Zapowiedziano bowiem pudełkowe wydanie Farming Simulator: 16-bit Edition na konsolę... Sega Mega Drive (znaną także jako Sega Genesis). We współpracy ze Strictly Limited przygotowano dwie edycje na kartridżach: standardową, wycenioną na 49,99 euro (około 234,95 PLN) oraz Deluxe za 69,99 euro (około 329,95 PLN), która limitowana jest do 500 egzemplarzy i zawiera także fizyczne dodatki – ścieżkę dźwiękową na płycie oraz uchwyt na kartridż.

Farming Simulator 16-bit Edition - wydanie fizyczne Zobacz więcej

Poniżej możecie zapoznać się także z opublikowanym w marcu materiałem wideo, w którym przedstawiono rozgrywkę z 16-bit Edition.

Farming Simulator 16-bit Edition - zwiastun