Wiedźmin - Jason Momoa w prequelu serialu? Fanart obrazuje plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Apple TV +

Nie ma jeszcze informacji z pewnych źródeł, ale krążą plotki, że Jason Momoa jest kandydatem do głównej roli w nowym aktorskim serialu, którego fabuła rozgrywa się przed Wiedźminem. Pamiętamy z ogłoszenia, że historia rozgrywa się wiele lat wcześniej i opowiada o pierwszym wiedźminie. Wiemy, że aktor świetnie sobie radzi z mieczem na planie i każdy, kto widział go w Conanie czy serialu See o tym dobrze wie.

Na razie jest to tylko plotka, ale fanom nie przeszkodziło to jej zobrazować. Na fanarcie widzimy Jasona Momoę w towarzystwie Geralta. Oczywiście, jeśli plotki potwierdzą się i dotyczyć to będzie prequelu, te postacie raczej nigdy się nie spotkają (choć to fantasy, więc nadal wszytko możliwe).

Przypomnijmy, że 2. sezon Wiedźmina jest w produkcji, podobnie jak film anime o Vesemirze. Daty premier nie są znane.