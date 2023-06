Wiedźmin - Geralt kontra elfy. Walki w 3. sezonie wyglądają lepiej niż kiedykolwiek

fot. Netflix

Nowy klip z 3. sezonu Wiedźmina najpierw pokazuje starcie Geralta, Ciri i Yennefer z Riencem i jego zbirami. Potem do boju wkraczają elfy. Dostajemy to, na co czekamy: Henry'ego Cavilla w scenach akcji, które wyglądają lepiej niż kiedykolwiek w tym serialu. Jest to zasługa Wolfganga Stiegemanna, który odpowiada za wszystkie walki w 3. sezonie na życzenia Henry'ego Cavilla. To on pracował z aktorem przy walce w Blaviken w pierwszej serii. Zobaczcie sami, jak to zapowiada nowy klip:

Wiedźmin - klip z 3. sezonu

Wiedźmin - opis fabuł 3. sezonu

Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt ukrywa ją w bezpiecznym miejscu. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed zagrożeniem. Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mogą bezpiecznie zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.

Wiedźmin - opisy odcinków 3. sezonu

1. odcinek - "Shaerrawedd" - według magazynu SFX minął rok od wydarzeń z finału 2. sezonu. W filmowej sekwencji zobaczymy, co w tym czasie robili Geralt, Ciri i Yennefer. Nie brakuje tu szczęśliwych momentów, ale też takich, w których Geralt nie odzywa się do Yennefer. Ponadto głównych bohaterów ściga czarodziej z bliznami, który nie spocznie dopóki ich nie dopadnie.

Wiedźmin - premiera pierwszej części na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku. Druga część ma pojawić się 27 lipca. 3. sezon liczy łącznie 8 odcinków.