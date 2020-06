Wiedźmin - kompozytorka wykonuje Grosza daj Wiedźminowi w wersji fortepianowej

Wiedźmin Netflixa stoi nie tylko widowiskowymi scenami akcji i robiącymi wrażenie plenerami, ale też muzyką skomponowaną przez Sonyę Belousovą i Giona Ostinelli'ego. Szczególnie do gustu przypadł fanom utwór Toss A Coin To Your Witcher, który doczekał się teraz fortepianowej aranżacji w wykonaniu właśnie kompozytorki muzyki do serialu Netflixa.

Utwór śpiewany przez aktora wcielającego się w postać Jaskra, Joey'a Batey'a, zrobił prawdziwą furorę w sieci i doczekał się całego mnóstwa coverów oraz przeróbek. Kompozytorom serialu udało się stworzyć kawałek bardzo charakterystyczny, który nie tylko świetnie wypada w samym serialu, ale także stanowi o bardzo udanej reklamie całej produkcji.

Toss A Coin To Your Witcher zostało wykonane przez kompozytorkę podczas koncertu online w studio muzycznym. Teraz możemy posłuchać tego utworu w wersji fortepianowej. Zobaczcie i posłuchajcie:

My EXCLUSIVE SOLO PIANO ARRANGEMENT of my @billboard No. 1 hit song #TossACoinToYourWitcher is OUT NOW. I debuted the track yesterday during my in-studio solo piano concert (have you watched it yet?!), and now it’s available on ALL PLATFORMS. Turn your volume up and ENJOY!!! pic.twitter.com/2PCkje2UDZ

— Sonya Belousova (@SonyaBelousova) May 22, 2020