Piątek trzynastego z nowymi produkcjami. Powstanie kolejna gra i film

fot. materiały prasowe

27 lipca, podczas San Diego Comic-Con, Robbie Barsamian — właściciel praw do marki Piątek Trzynastego — przekazał dobre wieści fanom tej kultowej serii horrorów. Potwierdził, że nowa gra jest we wczesnej fazie rozwoju, a także zaznaczył, że zarówno ona, jak i nowy film znajdują się na szczycie listy priorytetów firmy Horror Inc.

To tam kierujemy teraz większość naszej energii. I mogę wam w końcu powiedzieć, że jesteśmy w stanie to zrealizować - przekazał Robbie Barsamian.

Mimo że szczegółowe informacje na temat partnerów deweloperskich czy dystrybucyjnych nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, Barsamian wyraźnie zaznaczył, że oba projekty — gra i film — są już w przygotowaniu i zmierzają w kierunku premiery.

Ostatnia gra z serii to Friday the 13th: The Game, która ukazała się w 2017 roku. Jeśli natomiast chodzi o filmy, przerwa trwa jeszcze dłużej — ostatni, Piątek, trzynastego, miał premierę w 2009 roku.