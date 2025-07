TEN aktor nie chce zostać nowym Jamesem Bondem. Jeden z faworytów fanów wyjawia powód

fot. MGM/Universal

Reklama

Już 4 lata minęły od ostatniego filmu o Jamesie Bondzie i wciąż nie wiadomo, kto przejmie pałeczkę po Danielu Craigu. Teraz dowiedzieliśmy się, że w tej roli raczej nie zobaczymy Tarona Egertona, który już raz miał okazję grać tajnego agenta w dwóch filmach z serii Kingsman.

Czytaj więcej: Producentka poprzednich Bondów o wyborze Villeneuva. "Jest fantastycznym filmowcem"

Taron Egerton nie chce grać Jamesa Bonda

Podczas wywiadu z serwisem Collider o swoim najnowszym filmie pt. She Rides Shotgun, Taron Egerton został zapytany czy zostanie nowym agentem 007. Aktor wyjaśnił, dlaczego tak się nie stanie:

Nie. I nie sądzę, żebym był dobrym kandydatem. Myślę, że jestem na to zbyt chaotyczny. Myślę, że nie jestem… Naprawdę uwielbiam Jamesa Bonda, a szczególnie kadencję Daniela Craiga. Ale myślę, że nie byłbym w tym dobry, a jest tylu fajnych, młodszych aktorów, którzy świetnie by się do tego nadawali. Myślę, że prawdopodobnie przy mnie to by się zmarnowało.

fot. 20th Century Fox // Egerton w "Kingsman: Złoty krąg"

Dodał, że to nie oznacza, że nie ma aspiracji i planów, ani że nie byłby zainteresowany zrobieniem czegoś bardziej komercyjnego.

Myślę, że jestem w takim okresie w życiu, w którym, jak mówisz, prawdopodobnie bardziej podążam za rzeczami, które przemawiają do mnie na poziomie kreatywnym, ale, wiesz, jestem pewien, że nie będę tak myślał wiecznie. Ale James Bond to spore przedsięwzięcie i myślę, że, o ile mi wiadomo, nikt mnie o to nie pyta. [Śmiech] Ale też prawdopodobnie nie jest to coś, co by mnie najbardziej uszczęśliwiło. Myślę, że to duże, stare przedsięwzięcie, a rola jak ta w pewien sposób pochłania całe życie,

Obecnie Amazon posiada prawa do Bonda za pośrednictwem MGM. Od dłuższego czasu mówi się, że szukają kogoś młodszego do tej kultowej roli, a Egerton w listopadzie skończy 36 lat. Mimo to wśród faworytów są m.in. Aaron Taylor-Johnson (35 lat), Jack Lowden (35 lat) czy Theo James (40 lat).

James Bond - typy bukmacherów