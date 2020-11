Wiedźmin - McFarlane Toys zapowiada figurki na licencji serialu Netflixa

Netflix

McFarlane Toys stworzy serię figurek związanych z serialem Wiedźmin od Netflixa. Firma rozszerzyła tym samym swoją licencję - wcześniej zadbała o możliwość dostarczenia fanom modeli bohaterów trylogii gier wideo studia CD Projekt RED.

Póki co otrzymaliśmy jedynie niedoprecyzowaną, pozbawioną szczegółów zapowiedź graficzną - nie wiemy, kiedy nowe modele będą dostępne w katalogu; być może ich premiera będzie zbieżna z premierą 2. sezonu serialu (a to by oznaczało, że będziemy musieli na nie poczekać co najmniej do drugiej połowy wakacji 2021).

McFarlane Toys/Netflix

Przypominamy, że firma nie rezygnuje z figurek na licencji polskich gier - na swoją premierę czeka model Biały Wilk w kolekcji Gold Label i Eredin (póki co dostępne jedynie w przedsprzedaży):

McFarlane Toys