Nowy klip z 4. sezonu Wiedźmina. Pierwsze spotkanie Geralta z Regisem!

fot. Netflix

Reklama

Wiedźmin zadebiutuje pod koniec października na platformie Netflix. Jako Geralta zobaczymy Liama Hemswortha. Do swoich ról powrócili Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey i Mahesh Jadu.

Czytaj więcej: Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

W 4. sezonie w roli znanego z książek Emiela Regisa pojawi się Laurence Fishburne. I to właśnie jego widzimy w najnowszym fragmencie serialu. Akcja rozgrywa się nocą. Postać uprzejmie przedstawia się Geraltowi i jego przyjaciołom. Twierdzi, że jest cyrulikiem, zapewniając ich, że nie mają się czego obawiać, bo to on jest najstraszniejszym stworzeniem w tym miejscu. Klip znajduje się na początku poniższej galerii.

Wiedźmin - klip z 4. sezonu

Wiedźmin - fragment 4. sezonu Geralt spotyka Regisa. Zobacz więcej Reklama

Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu

Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.

Wiedźmin - premiera 30 października na Netflix.