Wiedźmin - opis potwora z 2. sezonu. Zobaczymy trening Ciri w Kaer Morhen?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

CD Projekt Red

W sierpniu Netflix wznowił produkcję 2. sezonu serialu Wiedźmin po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Główna obsada oraz wielu innych aktorów wróciło na plan.

Portal świetnie zorientowany w sprawach serialowego Wiedźmina, Redanian Intelligence, donosi teraz o nowych informacjach sugerujących, że widzowie zobaczą więcej ciekawych potworów ze świata książek Andrzeja Sapkowskiego. Nowe doniesienia dotyczyć mają trzeciego odcinka serialu. Portal dotarł do notatek osoby z produkcji, które skrótowo i wyraźnie w pierwotnej wersji traktują o jednym z potworów. Warto jednak podkreślić, że powstały one na bardzo wczesnym etapie i nie ma żadnej pewności, że zamieszczone tam elementy trafią do serialu.

Art. Nigel Hendrickson

Z tego, co udało się zebrać portalowi wynika, że ​​w trzecim odcinku pojawi się potwór, którego do tej pory nie widzieliśmy w serialu. Nie ma żadnej grafiki koncepcyjnej, ale osoba z produkcji miała zbierać materiały fanowskie oraz różne przedstawienia Skolopendromorfa, którego dobrze mogą znać gracze dodatku do Wiedźmina 3 zatytułowanego Krew i Wino. W opowiadaniu Miecz przeznaczania, pojawia się podobny stwór zwany wij, który stworzony został przez potężnego maga, Alzura. Przypominający wielką stonogę stwór zaatakował Ciri w Brokilonie, ale uratowana została przez Geralta i driadę Braenn.

Wśród widzianego materiału znajdują się również dwa szkice kursu szkoleniowego, który wiedźmini zorganizowali w Kaer Morhen. Są narysowane w pośpiechu, ale zawierają opisy różnych przeszkód, które czytelnicy znają z książek. Opis: „Wersje trzech wiedźmińskich przeszkód treningowych wymienionych w książkach: Wiatrak, Wahadło i Grzebień". Wygląda zatem na to, że już w 2. sezonie dojdzie do wiedźmińskiego treningu, któremu poddana zostanie Ciri. Narysowane szkice możecie zobaczyć na Redanian Intelligence.