Wiedźmin: sezon 2 - powstaje scena bitwy w Kaer Morhen z udziałem wielu wiedźminów?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

źródło: CD PRojekt Red/ Netflix

W sierpniu Netflix wznowił produkcję 2. sezonu serialu Wiedźmin po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Główna obsada oraz wielu innych aktorów zaznaczyło już swoją obecność na planie za pomocą portali społecznościowych z reżyserem Stephenem Surjikiem na czele. Teraz portal świetnie zorientowany w zakulisowe sprawy związane z serialem, Redanian Intelligence donosi, że być może nie tylko poznaliśmy miejsce, które odegra siedzibę wiedźmińskiej szkoły cechu Wilka - Kaer Morhen, ale także, że dojdzie tam do epickiej sceny walki z udziałem wielu wiedźminów.

Przypomnijmy, że Kaer Morhen jest siedzibą wiedźmińskiej szkoły cechu Wilka. To właśnie tam Geralt przeszedł słynną w tym świecie Próbę Traw oraz uczony był skutecznego zabijania potworów. Wspomniane źródło donosi, że ruiny w północnej Anglii zwane Fountains Abbey, wielokrotnie sprawdzane były przez twórców pod kątem jednej z lokalizacji 2. sezonu. Ostatnio była tam podobno reżyserka Sarah O'Gorman, zatem prawdopodobnie ruiny pojawią się w okolicach trzeciego lub czwartego odcinka. Czy to właśnie będzie Kaer Morhen? Redanian Intellgence sugeruje jeszcze, że być może mamy tutaj do czynienia z Shaerrawedd – leżące w lasach Kaedwen ruiny elfiego pałacu.

Fountains Abbey

Pewne jest jedno - Kaer Morhen w tym sezonie się pojawi, a tam Geralt (Henry Cavill) i Ciri (Freya Allan) spotkają wiedźminów Vesemira (Kim Bodnia), Coëna (Yasen Atour), Lamberta (Paul Bullion) i Eskela (Thue Ersted Rasmussen). Redanian Intelligence podaje również, że widzowie zobaczą wiedźminów, których nie było w książkach, takich jak Hemrik grany przez Joela Adriana.

Dowiadujemy się bowiem, że w Wielkiej Brytanii ma być realizowana scena akcji w Kaer Morhen z udziałem wymienionych wyżej postaci. Wśród wojowników lub wiedźminów są także zidentyfikowani aktorzy: Jota Castellano, Chuey Okoye, Maks Kraus i Nathaniel Jacobs. Wcześniejsze spekulacje sugerowały, że 2. sezon rozpocznie wątki z pierwszego tomu sagi pt. Krew Elfów. Nie jest ona jednak pomocna jeśli chodzi o rozszyfrowanie zaplanowanego przez twórców wątku ze starciem w warowni. Być może wiedźmini stoczą walkę z Leszym, potworem dobrze znanym z gier? Taki obrót spraw sugeruje Redanian Intelligence, ale jest za wcześnie na konkrety.

Premiera 2. sezonu serialu Wiedźmin zaplanowana została na 2021 rok.