Powstanie sequel koreańskiego Oldboya? Zaskakujące doniesienia

fot. Show East // Egg Films

Koreański Oldboy z 2003 roku to jeden z tych filmów, które pozostają na długo w pamięci. I jedna z tych produkcji, która nigdy nie potrzebowała sequela. Teraz pojawiły się doniesienia, że powstanie kontynuacja filmu Parka Chan-wooka. O tym, że Oldboy 2 jest w fazie przedprodukcyjnej poinformował scooper Daniel Richtman, którego informacje często się sprawdzają.

Przypomnijmy, że Oldboy, w którym w głównych rolach wystąpili Choi Min-sik, Yoo Ji-tae i Kang Hye-jeong, to luźna adaptacja japońskiej mangi o tym samym tytule. Tytuł otrzymał nawet nagrodę Grand Prix Festiwalu w Cannes w kategorii Najlepszy film. Powstał również amerykański remake w reżyserii Spike'a Lee, który miał premierę w 2013 roku. W nim zagrali Josh Brolin i Elizabeth Olsen. Jednak ta produkcja nie zyskała popularności wśród widzów, a recenzenci nie szczędzili słów krytyki.

Dodajmy, że Park Chan-wook i Lionsgate Television pracują nad anglojęzycznym serialem na podstawie tego kultowego koreańskiego filmu. Reżyser ma wyprodukować amerykańską wersję Oldboya.

Czytaj więcej: Oldboy – powstaje anglojęzyczny serial. Za sterami twórca oryginalnego koreańskiego filmu

Oldboy - fabuła

Pewnego dnia w 1988 roku Oh Dae-su prowadzący zwyczajne życie z żoną i malutką córeczką zostaje porwany i uwięziony. W celi, w której się znajduje jego jedynym łącznikiem ze światem jest telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on sam jest głównym podejrzanym. Z biegiem czasu zaczyna spisywać wszystkie swoje czyny, które mogły skrzywdzić innych ludzi: Zraniłem tyle osób... Jestem pewien, że jedną z nich jest człowiek, który mnie uwięził i zamordował moją żonę.... Od tej pory zaczyna przyzwyczajać się do ciemności panującej w celi, ćwiczy ciało i umysł. Obiecuje sobie zemstę na tym, kto zniszczył jego szczęśliwe życie. Gniew pozwala mu przetrwać każdy kolejny dzień. Pewnego dnia 15 lat później, w 2003 roku, budzi się na wolności. Ale to nie koniec jego udręki. Od przypadkowo spotkanego mężczyzny dostaje portfel pełen pieniędzy i telefon komórkowy. Wkrótce dzwoni do niego człowiek podający się za tego, który trzymał go w zamknięciu. Proponuje mu grę: Dae-su ma 5 dni na odkrycie, kto i dlaczego zamienił jego życie w koszmar. [Opis dystrybutora]

